Este jueves 16 de marzo de 2022, Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra Pablo Donayre, la expareja de Dorita Orbegoso, por las fuertes frases e insultos que habría lanzado contra la modelo, razón por la que ella lo denunció por presunta violencia psicológica.

“Que te escriban eso es tan fuerte como que te tiren un cachetadón”, dijo Gigi Mitre en el programa Amor y fuego tras leer los fuertes mensajes que habrían sido enviados por WhatsApp a Dorita Orbegoso.

“De verdad que el nivel de violencia que tiene hacia ella, veo difícil una conciliación (...) si él realmente ha creído que todo lo que hace Dorita o su trabajo es sucio, pues él en su cabecita podrá pensar ‘le voy a quitar a mi hijo’”, comentó Rodrigo González.

El conductor precisó que no hay excusa para el trato que Pablo Donayre estaría dando a Dorita: “Podamos estar de acuerdo o no, que nos guste o no, que hay gente que prefiere dedicarse a otra cosa y tal, ¿pero Dorita a quién le hace daño con lo que hace? Independientemente de eso, ¿qué licencia tan ligera cree él que se puede tomar para tratarla de esa forma? ¿de qué está hecho?”

“Decirle esto a alguien no tiene nunca, nunca, nunca, no normalicemos eso porque dicen ‘yo te lo digo porque al final soy el padre de tu hijo, yo te lo digo porque te he querido, yo te lo digo porque en el fondo te quiero hacer reaccionar’, nadie que te habla de esta manera, nadie que te dice esas palabras, nadie que te veja, que te maltrata, que te insulta, que te minimiza, que hace esto, pero ni el 30% de esto, te puede haber querido ni siquiera algún día, o sea, este tipo es una porquería, esa es mi opinión personal”, sentenció Rodrigo González.

Willax - Rodrigo y Gigi contra el ex de Dorita

Fuente: Willax Televisión

