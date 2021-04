Rodrigo González no se perdió la trasmisión en vivo que realizó Yahaira Plasencia a través de su cuenta de Instagram, donde reveló detalles inéditos de lo que fue la intervención policial en la casa de Cieneguilla el último viernes 23 de abril.

Y es que recordemos que la Policía Nacional del Perú intervino dicha vivienda por una fiesta que se realizaba en plena crisis sanitaria. En la reunión también estuvieron Facundo González, Pancho Rodríguez y Ximena Peralta. Todos fueron suspendidos indefinidamente de “Esto es Guerra”.

Casi en la parte final del live, la popular ‘Reina del toto’ se dirigió a sus seguidores para que no sigan los malos pasos. “No es fácil tener a todo al Perú en contra de ti por una mala decisión. Estamos en un tiempo que mucha gente está perdiendo familiares y trabajos. Yo solo les digo que lo que yo he hecho es un ejemplo de lo que ustedes no tienen que hacer”, dijo.

Por su parte, el popular ‘Peluchín’, quien se encontraba conectado en ese momento, lanzó un ácido comentario, fiel a su estilo. “Lección para nosotros dice la igualada”.

