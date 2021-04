La cantante Yahaira Plasencia realizó una trasmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para contar su versión de los hechos, detrás de la intervención policial que se realizó en la fiesta por su onomástico 27 en una casa ubicada en Cieneguilla.

Y es que la salsera mencionó que dicho en vivo no era para justificarse, sino para dar la cara por haber cometido tremenda falta en plena crisis sanitaria por el COVID-19 que viene aquejando a todo el país.

“Me considero una cobarde porque me fui a esconder. Ahí deber dar la cara, debí pensar y afrontar con la policía. Yo me voy apersonar a la comisaria para que me pongan mi multa, y si tengo que hacer más, pues lo haré”, expresó con la voz entrecortada.

“Siento que tengo que empezar de cero, a construir todo para que la gente sepa que no soy así. Estoy dando la cara porque estoy avergonzada de mi. La mala decisión que tomé, me cambió totalmente la vida”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR