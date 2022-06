Luego que Mónica Cabrejos asegurara que nunca le envió una indirecta a Rodrigo Gonzáles tras su intento de detención el último viernes, aduciendo que “existe el karma”, el conductor de “Amor y Fuego” no dudó en responderle fuerte y claro.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el popular ‘Peluchín’ no habría creído en las palabras de la periodista, por lo que aseguró que sus indirectas siempre son “su mejor arma”.

“¿En algún momento la mencioné ? Ah, ya entendí. Se sintió aludida. ‘No hablo con indirectas’ dice, la que ha hecho de la indirecta, la única y principal arma de marketing de sus libros pedorros. A ver, cariño un poquito de por favor”, fue lo que escribió el presentador.

Recordemos que Mónica Cabrejos señaló en una reciente entrevista, que ella no se calla nada y que si en algún momento quiere enviarle un mensaje a González, lo hará con nombre y apellido.

“No entiendo por qué me ataca. Los que me conocen saben que siempre pongo el karma. Mira, para pelear se necesitan dos y no estoy para eso, nunca lo mencioné. Insisto que mi mensaje no era para el señor, está demasiado sensible. Cuando quiero decir algo lo digo, no me callo nada”, expresó

