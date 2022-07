Fuerte y claro. Rodrigo González no se calló nada y se refirió a la pelea EN VIVO que tuvo con Zully Pinchi, quien estuvo como invitada en su set el último jueves y mostró una actitud bastante prepotente al ser consultada sobre su presunto amorío con el expresidente Martín Vizcarra.

“Ella vino con un libro que jamás llegó a promocionar porque la echamos. Claro, es un programa de espectáculos, pero como no sabía cómo manejar el tema, ella quería meter gente que no tenía nada que ver aquí”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ’Peluchín’ señaló que el motivo que lo ofuscó más y por el que le pidió a la excandidata al Congreso se retire del set de “Amor y Fuego”, fue porque mencionó a su madre.

“Mencionar a mi madre, que eso me hizo darme cuenta a mi que no merecía la pena seguir conversando con ella, todo por evadir el tema que todos se preguntan (...) Y mi madre, que siempre está pendiente del show, me escribió cuando terminó el programa y me dijo: ‘¿Qué esperaba que le preguntaran? Seguramente la receta del pionono’”, dijo entre risas el presentador.

“Y eso que nosotros no le hemos dicho todo lo que pensamos sobre lo que dijo de los valores, de la mamá de Rodrigo, todo para no caer a su nivel, porque ya se imaginarán las ganas que uno tiene para responder tremenda barbaridad”, agregó Gigi Mitre.

“No le hemos faltado el respeto... Nos demuestra de qué está echa, de la empatía que tienes con otras mujeres. Si es tanto como ella dice, no bromeas con eso, no pides regalías, porque se supone que si todo es una invención y no es ella la de los mensajes, ¿por qué pides regalías? Pero es tan cara dura que no lo nota”, finalizó diciendo González.

