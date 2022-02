En la reciente edición de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre y Rodrigo González comentaron sobre George Forsyth y su novia Sonia La Torre, quienes se comprometieron este 14 de febrero en Punta Cana, República Dominicana.

Según los conductores de Willax TV, el compromiso del exalcalde de La Victoria y la ingeniera industrial tendría una fin político, pues coincidentemente se vienen las Elecciones Municipales 2022.

“No quiero ser mal pesada, así que no quiero que me hagan caso, pero justo se acercan las elecciones municipales. No me hagan caso, borren lo que dije, no me hagan caso”, comentó Gigi Mitre.

A lo que “Peluchín” preguntó: “¿Será acaso que está repitiendo lo que ya nos hizo una vez? Ya nos vio la cara una vez. La Vanessa Terkes, la campaña, el amor vende y jala justo ahora”.

“¿Vas a utilizar a otra chica en esta ocasión? A lo Álvaro Paz de la Barra con la Sofía Franco que después sale como ‘sufrida’ Franco, pero bien que se presta”, agregó Rodrigo.

TE PUEDE INTERESAR