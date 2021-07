¡Saca las garras! Romina Gachoy no se quedó callada y salió a con todo a contestarle a Angie Jibaja, quién aseguró que no dará permiso para que sus hijos se muden a Uruguay con Jean Paul Santa María y la modelo uruguaya.

Durante la última emisión de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre se encargó de leer los descargos de la influencer, donde reveló que este viaje ya lo tenían coordinado con la “chica de los tatuajes”.

“Nosotros hablamos con ella hace unos meses, nos dijo que no había problema, que ella nos daba permiso si así lo requeríamos”, señaló.

“Ya hace meses venimos planificándolo y se lo dijimos. Ahora ella está cambiando de opinión”, añadió.

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se mudan a Uruguay

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María sorprendieron a sus seguidores al contar que se mudarán a Uruguay. Esto debido a que ambos tendrían una buena propuesta de trabajo que no pueden desaprovechar.

Sin embargo, la ‘chica de los tatuajes’, Angie Jibaja, aseguró que no dará el permiso para que sus dos menores hijos abandonen el Perú y recalcó que Jean Paul Santamaría solo tiene la custodia temporal, más no la patria potestad.

“Mis hijos siempre me han amado, me quieren demasiado, yo no voy a renunciar a mi maternidad, jamás, disculpen si lloro. Yo creo en la justicia de mi país”, comentó para las cámaras de ‘Peluchín’ y Gigi.

