Sigrid Bazán utilizó su cuenta de Tik Tok para responderle a sus detractores quiénes criticaron duramente su proyecto de ley. La congresista de ‘Juntos por el Perú' indicó que quiénes la cuestionan “no han entendido el contenido” de su iniciativa.

“Suspensión perfecta, ¿perfecta para quién? Desde que presente mi PL sobre la suspensión perfecta, he recibido muchas críticas, criticas de personas que parecen no haber entendido su contenido”, se le escucha decir a Sigrid en el video publicado en su red social.

Al respecto, Rosa María Palacios no se quedó callada y arremetió con todo contra la legisladora de izquierda.

“El proyecto es pésimo. Obliga a despedir. Si no hay ventas, no hay trabajo. Todos pierden su trabajo y los dejo sin seguro en plena pandemia. Pero ha preferido centrarse el atacar personas antes de estudiar bien. Hay otros temas pero el tuit me queda corto para tanta burrada”, cuestionó en su cuenta de Twitter.

Como se sabe, Sigrid Bazán y la bancada de Juntos por el Perú presentó una iniciativa legislativa que tiene como finalidad derogar el decreto de urgencia Nº038-2020, la cual regula la suspensión perfecta de labores, así como otras medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores por el coronavirus .

— Rosa María Palacios (@rmapalacios) August 26, 2021

