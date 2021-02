Rosa María Palacios y Sigrid Bazán tuvieron un candente debate en el programa de la abogada en radio Santa Rosa. La candidata de “Juntos Por el Perú” se refirió a la actividad minera en el país y los efectos en los niños.

La excomunicadora de Latina fue desmentida en varias oportunidades durante la polémica entrevista.

“Yo siento que el mismo modelo de tratar la minería hoy es el que usaba Alberto Fujimori, en donde claro, te contaminas a toda a una población con plomo en la sangre…”, dijo Sigrid, pero inmediatamente RMP le respondió que eso ya no se hace hace tiempo.

“Eso es una mentira, eso es una caricatura, no se contamina nadie con plomo en la sangre, eso es una caricatura para asustar a los niños de izquierda pero no es verdad. Todos los niños contaminados, eso no es verdad, en las Bambas no hay nadie contaminado con plomo. Lo corrigieron hace 25 años”.

“Pero Rosa María, más allá del caso específico, lo que pasó en Perú no es algo que queremos que se repita nunca y sigue trabajando esta empresa”, contestó la candidata y preguntó que proponía la abogada.

“Yo no postulo a nada gracias a Dios, yo simplemente le hago caer en contradicciones”, respondió Palacios.

