A pesar de que se encuentra en México participando en “Guerreros 2021″, la modelo Rosángela Espinoza no deja de causar polémica en el país.

Y es que la ‘chica selfie’ hizo una serie de quejas en su cuenta de Instagram. Una de ellas tuvo que ver con su amigo Pancho Rodríguez, con quien ha sido relacionada en las últimas semanas.

De acuerdo a Rosángela Espinoza, actualmente no se hablan: “Él me dejó de hablar un día y aún no sé el porqué. Seguro que me comentará cuando lleguemos a Perú. Ahora sí hablamos es por la competencia, nada más”.

Asimismo, Rosángela Espinoza descartó que Pancho Rodríguez esté enojado por celos: “Nada que ver. Solo somos amigos. Además él está bien concentrado en la competencia”.

En ese sentido, aunque Rosángela Espinoza ha sido relacionada con Patricio Parodi, Pancho Rodríguez y Facundo González, la ‘chica selfie’ aseguró que no tiene romance “con ninguno”.

Foto: Instagram Rosángela Espinoza

Fuente: Instagram Rosángela Espinoza

TE PUEDE INTERESAR