Este martes 7 de septiembre, se realizó el enfrentamiento final entre “Esto es Guerra” y “Guerreros México”, siendo estos últimos los ganadores. Sin embargo, varios usuarios notaron que Rosángela Espinoza apenas estuvo presente durante la contienda.

Y es que la ‘Chica selfie’ no participó en varios de los duelos, lo cual la hizo blanco de críticas al finalizar el programa, ya que la influencer subió varios videos bailando junto a los demás participantes de México a su cuenta oficial de TikTok.

Incluso, Nicola Porcella , capitán de “Guerreros México”, señaló en “Boca de todos” que Rosángela solo viajó México para “hacer tiktoks”, y no para representar al país como las demás participantes de “EEG”.

Harta de las críticas, la modelo peruano utilizó su cuenta de Instagram para callar a sus detractores.

“Muchos me dirán que fui a grabar tiktoks, no me importa. Ayer cancelaron el reto de altura por la lluvia. Además, un día anterior tuve una fuerte caída debido a la lluvia porque todo estaba mojado. Finalmente, por precaución tuvieron que cancelar los enfrentamientos”, expresó en sus historias.

“Los tiktoks fueron grabados después del programa en vivo. Fueron pocos los minutos que aproveché en juntarme con los chicos de México y de esta manera conocerlos un poquito más. Valió la pena, recuerdos que quedarán por siempre”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esto es Guerra: Lo mejor de Perú vs México

Mira aquí un resumen de los momentos más resaltantes de la batalla entre Perú vs México en Esto es Guerra