La ‘exchicareality’ es una de las modelos con más seguidores en el Perú y procura subir contenido constante para engreír a sus seguidores y esta vez decidió hacer humor con la tercera dosis.

“Me acabo de poner la tercera dosis y estoy superbién, no me ha hecho nada, estoy bacán, me siento súper”, fue el audio que usó Rosángela, mientras usaba un filtro que le deformaba el rostro, añadiendo un texto: “Ya con mi refuerzo”.

Algunos de sus seguidores celebraron su broma y se sumaron al juego añadiendo, “Rosángela sin maquillaje”, “Qué guapa te pareces a Magaly”, “Sin filtro”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en TikTok a la popular ‘chicaselfie’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Inicio de tercera ola de Covid-19