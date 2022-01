Resucitó la amistad. Luego de que Rosángela y Elías dejen de ser amigos porque él no votó por ella para que no sea eliminada, nadie se esperaba volver a verlos juntos como amigos, pero los milagros existen y este parece tener nombre y programa.

A través de sus redes sociales, ambos dejaron en claro que la guerra ya no es entre ellos y como prueba dejaron una captura de pantalla de su chat.

“¡Oye marginal! Dejemos las cosas ahí. Amor y paz, me comentas”, fue así como Rosángela le propuso a Elías hacer las pases y Elías respondió: “Tú que te me resientes, de nada y sacaste tus conclusiones sola, peace and love (paz y amor)”.

Imagen captura de @rosangelaeslo

Rosángela además aprovechó para reclamarle que él no haya votado por ella en las eliminaciones y Elías le respondió que por ese motivo ella le puso “la cruz”.

