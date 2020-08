Rubén Aguirre: Con mariachis fue despedido 'El Profesor Jirafales' [VIDEO]

Familiares, amigos y decenas de mexicanos se despidieron de Rubén Aguirre, el actor que dio vida a "El Profesor Jirafales" en la exitosa serie "El Chavo del Ocho". Él fue velado en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, lugar donde residió sus últimos años.

Sin embargo, el momento más emotivo y que fue registrado en un video que fue subido a YouTube fue cuando un grupo de mariachis entonaron la canción de "El Chavo del Ocho", emocionando a sus familiares, quienes derramaron algunas lágrimas por su partida.

Según El Debate, un medio mexicano, un grupo de niño llegó hasta el velatorio y dejó sobre el ataúd de Rubén Aguirre un par de manzanas como lo hacían sus alumnos cuando interpretaba a "El Profesor Jirafales" en "El Chavo del Ocho". La foto del velorio también fue compartida por Edgar Vivar, quien daba vida a "Don Barriga" o "Ñoño". "Hasta siempre ,mi profesor favorito", escribió.

La que si no asistió fue María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", quien dijo que no lo haría porque existen varios motivos que le impiden ir, y uno de ellos es que ya no se hablaban."Desde que empezó la bronca con Televisa y Chespirito, siempre hubo dos bandos. Ellos (Aguirre y Édgar Vivar) apoyaron a Televisa y a Chespirito, entonces nos dejamos de hablar", dijo en una entrevista según la revista Tv y Notas.

Además, otros motivos de su ausencia serían los laborales y es que Antonieta de las Nieves viene realizando su gira de despedida. Sin embargo, recordó los buenos momentos pasados con Rubén Aguirre. "Durante las giras, él (que media poco menos de dos metros) me abrazaba de la cabeza y yo lo abrazaba de las pomos (…) Aunque no teníamos llamado, él nos caía en la casa a la hora que fuera y mi hija lo atendía como rey".

