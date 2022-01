Durante el programa América Espectáculos transmitido este miércoles 5 de enero, Alejandra Baigorria y Said Palao descartaron que la empresaria pague todos los gastos de los viajes que realizan.

“¡Ojalá fuera verdad! ¡Ojalá!”, expresó Said Palao cuando Jazmín Pinedo le preguntó si realmente Alejandra Baigorria le pagaba los viajes. “Hay que hacerle caso a las redes sociales, si quieren que me pagues el pasaje, me pagas el pasaje”, bromeó Said.

“¿Sabes de dónde sale esto? Es que una vez yo le regalé a Said venir acá a Estados Unidos, por su cumpleaños, creo”, explicó Alejandra Baigorria. “Por mi cumpleaños me llevó a hacer snowboard, a esquiar”, contó su pareja.

“Era un regalo de cumpleaños y ahora todo el mundo asume que yo pago todo. No, de ninguna manera, no hay forma, tampoco me alcanza tanto el presupuesto”, descartó la empresaria. “Pero si quieres les puedes hacer caso, para que hablen con ganas”, insistió Said Palao.

Por su parte, Alejandra Baigorria aseguró que hay machismo en los comentarios que algunos usuarios realizan: “En el Perú seguimos con eso del machismo, porque en realidad cuando Said me regaló por mi cumpleaños la carry on de una marca súper conocida, no dijeron nada, no dijeron que era mi suggar daddy”.

“Yo creo que en una relación, cuando ya estás bastante tiempo, las cosas se pagan a medias, a veces uno paga un viaje, el otro paga el viaje, a veces cuando uno está mal económicamente el otro te ayuda, no tiene nada de malo sino de qué estamos hablando”, manifestó la ‘rubia de Gamarra’.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR