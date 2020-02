¡Sin pelos en la lengua! El combatiente Said Palao no tuvo problemas en responder frente a las cámaras de “Estás en Todas”, aquellas cosas que no soportaba de su expareja, la competidora Macarena Vélez, con quien mantuvo una larga relación.

Según contó el mayor de los Palao, Macarena era muy “engreída”, por eso aprovechó y respondió las interrogantes de Sheyla Rojas.

“Macarena era siempre bien engreidita y hacía sus pataletas por cosas que quería hacer y uno no quería hacer. Clásicos berrinches. Era como una niña de 4 añitos que si no le dabas lo que quería, se ponía llorar”, señaló.

Asimismo, afirmó también que dichas actitudes era lo único que le incomodaba de su expareja sentimental.

Said declara sobre Macarena Vélez - Diario Ojo (Video: América TV)

