El productor musical Sergio George y Yahaira Plasencia estuvieron en el programa Magaly TV, La Firme promocionando el nuevo tema de la salsera “Dime” el pasado 14 de julio.

Y como era de esperarse, la tensa entrevista que sostuvieron la “Urraca” y la “Patrona” fueron titulares de la prensa de espectáculos, sin embargo los comentarios de Sergio George sobre la salsa también fueron duramente criticados, especialmente por los salseros peruanos.

“Ya el mercado salsero no existe y lo digo aquí en cámaras, ya no existe. Yo no veo a Yahaira como una chica salsera”, señaló “Serge” en el programa de Magaly. A raíz de esto, representantes de la “salsa perucha” en nuestro país le respondieron con todo al puertorriqueño.

Tal es el caso de Jhonny Peña, líder de la orquesta Zaperoko, quién no dudo en increpar los comentarios del productor de la “Yaha”. “Si a la gente no le gusta algo es así, de repente no ha dado en el clavo con ella, o de repente no es lo que el busca en una artista”.

Por su parte, Paula Arias también se mostro súper indignada con Sergio George. “De verdad que sí me molestó mucho, indignada porque, o sea él puede ser El Rey internacional y todo, pero nuestro Perú se respeta. A aquí en la salsa estamos, a Dios gracias, bien”.

Carlos “Tomate” Barraza también se sumó a la ola de críticas y añadió: “No esperé que diga algo tan fuer a de lugar, contraproducente porque Yahaira es su artista y ella es artista”.

