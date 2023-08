Fuertes declaraciones. Samahara Lobatón no se quedó callada y decidió contar su verdad en el programa de Magaly Medina, donde terminó por denunciar públicamente a Youna por maltrato psicológico.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la joven influencer por primera vez admitió que ella era la que pagaba todos los gastos en su casa, tildado al padre de su única hija como un “vividor”, pues siempre tuvo en su mente la idea de formar una familia constituida para su menor.

En ese sentido, en una de las tantas conversaciones que mostró la hija de Melissa Klug, se logra apreciar cómo le reclama al barbero por no cumplir con sus responsabilidades como padre. “No te bastó con que te mantenga todos estos años y hasta no estando conmigo, me vives” , fue lo que le escribió Samahara.

“Llega un punto en donde le digo, no me quiere pasar nada, no me pases. Porque siempre he sido yo la que ha mantenido a mi hija realmente” , agregó la engreída de la popular ‘Blanca de Chucuito’.

En ese momento, Magaly Medina le pregunta a Samahara por qué aguantó tanto tiempo los malos tratos de Youna. “Quería a mi hija fuera feliz, era más mi idea de que mi hija crezca en una familia”, señaló.

