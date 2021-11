Aunque no quiso admitir en televisión nacional de que retomó su relación con Youna, Samahara Lobatón sí lo hizo en sus redes sociales. La hija de Melissa Klug tuvo una noche de diversión con el padre de su hija y compartió el momento en su cuenta de Instagram.

“Love you (te amo)”, fue la breve descripción que escribió Samahara sobre un video donde aparece Jonathan Horna Feijoo, más conocido como Youna. Fueron testigos de esta salida, su hermana Gianella Marquina y su nuevo novio Gianluca Panez.

Como se recuerda, la pareja se fue de viaje a Vichayito, una playa al norte de Piura, con motivo del cumpleaños número 20 de Samahara. Allí, la pareja decidió terminar con sus enfrentamientos mediáticos y retomar el romance.

Samahara Lobatón orgullosa de lo que ha logrado a sus 20 años

Samahara Lobatón cumplió 20 años de edad el 20 de noviembre y resaltó todo lo que ha logrado a su corta edad.

“La edad no define la madurez de cada persona. Mírame a mí, a mis 20 años soy buena mamá, ya me independicé, vivo sola, con mi hija”, dijo en entrevista a ‘En Boca de Todos’. La hija de Melissa Klug aclaró que no ha retomado su romance con el padre de Xianna, el popular ‘Youna’.

