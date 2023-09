En la última edición de La casa de Magaly, Samahara Lobatón contó detalles íntimos de Bryan Torres, quien en ese momento era su pareja, detallando que el amigo de Jefferson Farfán no es “chipi”.

“Chipi no, pero tampoco grande (¿Bryan la tiene como mazo?) grande, grande, no me gusta, no lo disfrutas (es) normal, sí normal, comercial”, contó Samahara Lobatón a Vanessa López y Shirley Cherres.

Vanessa López le dice ‘chipi’ a Tomate Barraza y él enfurece: “Ya pasó los límites”

Tomate Barraza no toleró que la madre de su hija, Vanessa López, lo expusiera en “La Casa de Magaly”, llamándolo “chipi”. Por esa razón, utilizó sus redes sociales para arremeter en contra de ella y defenderse.

Recordemos que, en uno de los capítulos del reality de Magaly Medina, la expareja del cantante generó controversia por una conversación que tuvo con Shirley Cherres, Gabriela Serpa y Samahara Lobatón, en donde dijo que Jean Deza y Barraza tenían su miembro reproductor masculino de un tamaño pequeño.

“No estoy dispuesto a seguir siendo expuesto en televisión en un reality donde la señora está exclusivamente para difamarme o burlarse de mí. Entiendo lo que es un show de TV porque yo también trabajo en esto, pero esto ya pasó sus límites”, escribió ‘Tomate’ Barraza en su cuenta de Instagram.

Luego continuó con: “¿ella anima, modela, canta o actúa? La respuesta es NO. Cada vez que aparece en televisión no es por un talento, su presencia es para hablar de una expareja o para destruir mi imagen”.