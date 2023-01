Este 4 de enero de 2023, el periodista Samuel Suárez acusó al equipo de América Espectáculos, programa que se transmite en América Televisión, por no cumplir con uno de las reglas periodísticas más importantes: citar la fuente de la información que se utiliza.

“Hace tiempo el equipo de América Espectáculos saca contenido de aquí y no respeta con sus fuentes. Y eso que el productor de ahí ha sido mi exjefe y su equipo conocidos de años”, dijo Samuel Suárez en su portal, Instarandula.

En efecto, el programa utilizó imágenes de Samuel Suárez y solo señaló que eran de “un conocido portal”: “tapan acá el tema de Instarandula, tratan de evitarlo en lo posible y no es la primera vez que el equipo de América Espectáculos hace eso con las noticias de Instarandula. Chicos, en serio, si no tienen contenido o algo, o quieren sacar algo, respeten al menos el trabajo de otro poniendo fuentes, como digo, nunca sacan fuente de Instarandula en ningún lado, cosa que otros programas de espectáculos sí lo hacen, pero parece que a los de América Espectáculos les cuesta mucho poner fuente, así que, por favor, un poco más de profesionalismo si van a sacar algo de este portal en vez de poner solamente “un conocido portal” y fingir que es contenido de ustedes. Gracias equipo de América Espectáculos, y saludos para la reportera a la cual conozco hace muchísimo tiempo”, dijo ‘Samu’.

El periodista contó que no es la primera vez que América Espectáculos no cita a Instarandula al usar sus imágenes. Eso sí, aseguró que esta crítica no es contra Valeria Piazza, quien sí dice los nombres de los periodistas que difunden las noticias de la farándula:

“Y no es la primera vez que lo hacen, yo no los consumo, pero me informan las ratujas siempre indignadas que se usan el contenido de este espacio para sus programas y nunca ponen fuente en sus informes. Obvio que separo a algunos conductores que sí lo hacen como Valeria Piazza. Pero nada, aquí cada vez que sacamos algo de ellos, siempre ponemos la fuente, es parte del respeto al trabajo de otros y si no tienen claro lo que es una “fuente”, espero no vuelvan a usar nada de aquí”, señaló Samuel Suárez.

Samuel Suárez - diario Ojo

Fuente: Instarandula

