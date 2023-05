Tras las declaraciones de Jorge Benavides en las que dejó por los suelos a Dayanita acusándola de “mal agradecida”, se anunció una entrevista de la comediante en ‘Mande quien mande’ y generó mucha expectativa, pero no logró saciar la sed de información de algunos y entre ellos Samuel Suárez.

Samuel Suárez comenzó criticando la actitud de Dayanita tras afirmar que ella nunca habló mal de Jorge Benavides: “Has dejado entrever que tu jefe te ha tenido trabajando sin contrato durante años y ¿eso no es hablar mal Dayanita? No entiendo y no tenías nadie que te refute eso”, dirigiendo la última parte a los conductores de ‘Mande quien mande’ por escuchar y no preguntar.

El conductor de ‘Instarándula’ mandó a estudiar un poco más antes de hacer entrevistas a María Pía Copello porque no habría estado a la altura de la expectativa: “Creo que faltaron, discúlpame María Pía, pero podrías haber visto un poco de Youtube o al menos la entrevista, había muchos temas que tocó JB en esa media hora tocó diferentes temas y creo definitivamente que esta entrevista esperada pasó como ah no hiciste eso ah ya te creo”.

TE PUEDE INTERESAR