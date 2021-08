El periodista Samuel Suárez reapareció desde el hospital donde se encuentra internado desde el pasado 6 de agosto. El fundador del portal de espectáculos, “Instarándula” se mostró con buen ánimo en un corto video desde la cama del nosocomio.

“Me hubiera gustado estar fuera hoy compartiendo esta fecha especial con ustedes de otra manera, soltando una ‘instabomba’ o un zoom con mis instachismosas, pero la salud está primero”, comentó el periodista.

Vale indicar que, hoy 13 de agosto, la cuenta “Instarándula” celebra tres años desde su primera emisión en la plataforma Instagram.

“Gracias a todos por su preocupación estos días, he leído cada uno de sus mensajes con mucha emoción, pero no pude responder por las vías que tengo (en el brazo). Espero ya estar en el cuarto de chisme prontito”, escribió el popular Samu.

¿Qué le pasó a Samuel Suárez?

Como se recuerda, Samuel Suárez estuvo alejado de las redes sociales desde que lo internaron, por lo que un persona cercana a él estuvo respondiendo a los mensajes. Sin embargo, en el aniversario de “Instarándula”, Samu se animó a mandar un mensaje a sus miles de seguidores.

Samuel descartó haber contagiado de Covid-10 y reveló que afrontó una fuerte infección.

“Gracias a Dios no he tenido covid aún, sino una infección interna que pudo ser controlada y no desencadenó algo mayor. Igual aún me falta una intervención y después de eso a casita, si Dios quiere”, agregó.

