Este viernes 6 de mayo de 2022, el periodista Samuel Suárez se pronunció sobre el caso de Vania Bludau y Mario Irivarren luego que el exchico reality admitió que tuvo reacciones violentas contra su exnovia.

El popular ‘Samu’ recordó que, semanas atrás, recibió una información sospechosa: “La ‘ratuja’ presente, que ya hemos visto que estaba practicamente a un metro, se percató de una discusión (...) yo no veía una discusión, yo los veía apachurrados”.

“Mario y Vania discutiendo en pleno concierto de Víctor Muñoz”, le informaron con unas imágenes de Mario y Vania en una discoteca. “Jejeje, cómo sabes que es discusión, yo los veo apachurrados”, cuestionó ‘Samu’.

“Estuve al lado. No todo lo que brilla es oro”, informó el usuario que envió las imágenes. En ese sentido, Samuel Suárez comentó sobre el discurso de Mario Irivarren al confesar que sí tomó por el cuello y el brazo a Vania Bludau.

“Lo que hemos visto estos días es un Mario tratando de justificar una violencia que él prácticamente confiesa, a medias ¿no? (...) y trata de normalizar este hecho”, comentó el periodista.

“Mario Irivarren debe estar temblando, Vania está esperando que él le diga y él obviamente le va a costar porque confesar públicamente que agredió a Vania Bludau involucra que encima que ya no tienes trabajo, pierdas las marcas que te apoyan, adiós a las zapatillas, ropita, marcas, se acabó para siempre”, señaló.

Asimismo, ‘Samu’ pidió que no se normalice este hecho de violencia: “De que lo ha destruido, lo ha sepultado públicamente, lo ha sepultado, así él quiera decir llorando ‘no, que este error lo comete’, no, señores, estamos hablando de violencia, es algo que no debemos pasar por alto nunca”.

