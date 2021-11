Este jueves 11 de noviembre, el periodista Samuel Suárez volvió a arremeter contra el programa “Amor y fuego” por borrar el sello de su portal, Instarándula, de una imagen exclusiva que el espacio de Rodrigo González emitió en televisión.

“Este tema me da un poco de gracia porque ya todos vieron lo que dije el día de ayer y automáticamente la gente de “Amor y fuego” me manda otro pantallazo y me dicen ‘Samu, esto es del lunes, pero el martes volvimos a sacar la imagen en otra nota y sí pusimos crédito”, contó Samuel Suárez.

Según el popular ‘Samu’, el equipo de “Amor y fuego” le informó que fue un “error con una trabajadora”. “El martes supuestamente, se corrigieron. Y yo digo, cuál es la imagen del martes... vean ustedes mismos lo que ocurrió el martes”, dijo el periodista entre risas.

Sin embargo, Samuel Suárez contó que la segunda vez que pasaron la imagen, borraron completamente el sello de agua de su portal:

“Si no fuera por ellos mismos, yo ni me enteraba que el martes habían vuelto a sacar la imagen, pero esta vez con el crédito ahí, chiquitito y totalmente borrado todo el sello de agua. El martes lo que hicieron es descubrir cómo terminar desaparecer el sello”.

En ese sentido, Samuel Suárez pidió que no tilden de “mezquinos” a otros programas cuando ellos también lo son: “Ya no me voy a hacer hígado, simplemente miren ustedes mismos cómo están actuando y luego no estén gritando en otros lados ‘ay, mezquinos, mezquinos’, cuando ustedes mismos son los principales mezquinos así gigantes, y lo saben, así que bueno, ya está en su consciencia”.

Recordemos que Rodrigo González ha dicho más de una vez que Magaly Medina es una persona “mezquina” por no darle reconocimiento.

Fuente: Instarándula

