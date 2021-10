El periodista Samuel Suárez le envió un mensaje a Flavia Laos luego de que rajara de ella por ir a la casa de Patricio Parodi tras dar por finalizada su relación sentimental.

Samuel Suárez le recordó a Flavia Laos ser su hincha y le pidió que no lo odie. “Flavia soy tu hincha, no me odies. Yo te hago barras”, escribió el administrador de “Instarándula”, compartiendo la publicación de Diario Ojo.

Sin embargo, un día antes, Samuel Suárez fue directo y sin rodeos le dijo que si Flavia Laos le pidió un favor para sus redes sociales, entonces le falta dignidad.

“Si lo convenciste para tu página de ejercicios, Dios Santo necesitas no 20 céntimos sino 20 soles pero de dignidad porque eso no se hacen y no son amigos, entiende”, comentó ‘Samu’, administrador de “Instarándula”.

Además le recomendó mantener su distancia con Patricio Parodi si en verdad dice que son amigos y señaló que todo sería distinto si es que Flavia Laos y Patricio Parodi estarían en coqueteos.

