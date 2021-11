El periodista Samuel Suárez contó que ha evaluado someterse a la cirugía de manga gástrica, pero todavía no se decide debido a los miedos que le genera ingresar a un quirófano.

A propósito de la operación que se hizo la cantante Lizet Soto, quien se sometió a la manga gástrica, el popular ‘Samu’ contó que él lo había evaluado debido a algunos problemas de autoestima.

“Esto de luchar con la imagen y el peso, o sea, dímelo a mí, mírame cómo estoy y todavía estos temas de la autoestima también te juega en contra (...) No les voy a mentir que también me he puesto a pensar ‘oye y esta operación’”.

Pese a ello, Samuel Suárez reveló que tiene mucho miedo de ser operado: “No les voy a mentir que también me he puesto a pensar ‘oye y esta operación’, pero he pasado por tantas operaciones en la vida que tengo miedos, o sea, tengo miedo de ir a un quirófano de nuevo y que me operen el estómago, la manga, lo que sea, me da miedo”.

Incluso, el periodista reveló que no se toma foto por sus inseguridades; asimismo, también tiene un problema de tiroides: “Yo tampoco me tomo fotos porque en el fondo no te sientes bien del todo mismo con tu aspecto físico. En mi caso también estoy combatiendo con un tema de la tiroides que lo descubrí hace poco, y tengo que tratarlo y hacer una dieta, tener una vida sana, cuidarme mucho del azúcar en la sangre, pero es parte de un proceso”.

“Solamente espero estar mejor, sentirme mejor para ustedes, para mí mismo también, para de alguna manera seguir desarrollando este tema de autoestima, que todavía me falta mucho. No sé si me opere el día mañana de la manga y empiece a hacer este tema de recortar tu estómago, no sé si vuelva a un tratamiento o me ponga las pilas y diga, sabes qué, ahora sí dieta y combatir la ansiedad con todo”, manifestó el popular ‘Samu’.

Samuel Suárez - diario OJO

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR