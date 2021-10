Luego del ampay protagonizado por Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda, Magaly Medina salió al frente para decir que los otros programas de espectáculos son mezquinos, pues nadie les ha agradecido por su trabajo que ha dado rating en general.

Sin embargo, Samuel Suárez, administrador de la cuenta “Instarándula” no tuvo reparos en agradecerle públicamente por el ampay que logró que tanto en televisión y en redes sea la comidilla de todos.

“Escuchaba a Magaly diciendo que ningún programa le ha agradecido por las imágenes, por el ampay y por todo lo que ha generado rebote en todos los programas, no mentira, acá sí le agradecemos. Gracias Magaly. Ha sido una semana riquísima de chisme y todavía continúa esto”, dijo Samuel Suárez.

El periodista volvió a apoyar a Rodrigo Cuba, aún esposo de Melissa Paredes y dijo no creer que haya sido infiel y que por eso Melissa Paredes se “vengó”.

“Gatito estamos contigo, así ahora quieran voltear la tortilla y quieran insinuar, yo no creo eh, pero insinúan que el gatito la habría adornado primero y por eso habría hecho eso”.

Magaly indignada con Mujeres al Mando

La periodista Magaly Medina mostró su molestia con el programa ‘Mujeres al mando’ y con la conductora Giovanna Valcárcel por dejar entrever que el ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda fue armado.

“No sean mezquinos, que su brutalidad y envidia no las obnubile y desmerezcan un trabajo que ha sido realmente claro, minucioso y muy profesional. A nosotros no nos regalan nada, el bailarín nunca se comunicó con nosotros y nosotros no conocemos a ese bailarín ni ninguna persona de nuestro equipo”, acotó.

