Carla Rueda fue la primera participante en aparecer en la pista de baile de “Reinas del Show” durante la segunda gala que se realizó el último sábado 3 de julio. Tras su presentación, Santi Lesmes no dudó en cuestionarla con un polémico comentario.

“Conocía tu carrera, tu trayectoria y que te tenías que controlar porque yo veía en partidos que te volvías loca, te alocabas y que eso te podría jugar en contra”, fueron las primeras palabras de Santi Lesmes contra la popular ‘Cotito’.

“¿A ti te ha entrenado Natalia Málaga? Entonces estás acostumbrada a las cosas claras. Lo único que tengo que decirte hoy es que de Chincha, lo único que tienes es el DNI”, indicó el jurado español.

Estas palabras molestaron a Gisela Valcárcel, quien rápidamente señaló: “Ya la tildó de ‘loca’... Ha mencionado a Natalia Málaga, es decir si uno fue entrenada benditamente por Natalia Málaga, ¿debe ser tratado duramente en todas partes?”.

“Has dicho que de Chincha tuvo nada más el DNI, no le gustó. No estoy de acuerdo, pero respeto, de la misma forma que le digo que ojalá hoy no le ponga 5”, insistió la ‘señito’.

Por su parte, la ‘Cotito’ se mostró tranquila al responder: “Respeto su comentario porque soy una persona muy respetuosa, pero no lo comparto porque una cosa no tiene que ver con la otra”.

“Soy chinchana de nacimiento y hasta el día que me muera voy a dejar de ser chinchana. Yo nunca he cambiado mi DNI y soy chinchana con orgullo y me corre por las venas”, añadió.

Fuente: América TV

TE PUEDE INTERESAR