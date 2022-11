El actor Santiago Suárez viene siendo criticado en redes sociales por un peculiar video al lado de su bailarina de ‘El Gran Show’, Marinés Acosta. Las imágenes publicadas en TikTok generaron gran controversia por lo que los usuarios comenzaron a etiquetar a Raysa Ortiz, novia del artista.

En el video se ve a Gisela Valcárcel supervisando los ensayos del reality de baile, cuando Suárez sale a la puerta. En medio de la confusión, la bailarina se acerca por detrás, lo abraza fuertemente y apoya su cabeza en su hombre, con absoluta confianza. El actor, lejos de alejarse, le agarra de las manos.

Los usuarios de TikTok explotaron:

“¿La bailarina lo abraza? ¿y qué fue con su novia?”;

“Asu qué tal confianza con la bailarina”;

“Ojito con la novia de este chico, la bailarina está que lo abraza, ¿tanta confianza habrá?”;

“Qué pasó con la bailarina, muy confianzuda”

“Ella viene lo abraza por atrás y él también pone su mano por encima”

“Si eso estuvo rarazo, definitivamente ese programa se debe llamar ‘el show de los amantes’”

¿Raysa Ortiz siente celos de la bailarina de “El Gran Show”?

Al ser consultado por si su pareja, la actriz Raysa Ortiz se siente celosa por sus bailes, Santiago Suárez fue tajante al reafirmar que entre ellos existe mucha confianza.

“Raysa no tiene celos porque no hay coqueteos entre mi bailarina y yo, además, nos tenemos mucha confianza, nosotros llevamos cinco años juntos y estamos enamorados”, contó el actor que dio vida a ‘Beto’ en “De vuelta al barrio”.

“(Raysa) Está en México, no es la primera vez que nos pasa, ella ya ha tenido que viajar por trabajo, y no va a ser la primera ni la última vez que nos pase algo así. La relación no se complica porque respetamos el trabajo de ambos”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR