Andrea San Martín fue blanco de críticas esta semana, luego de que a ella se le viera disfrutar de su viaje a Estados Unidos, mientras que su hija de 3 años era sometida a la cámara Gesell del Ministerio Público.

Fueron Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del programa ’Amor y Fuego’, quienes resaltaron el hecho de que la modelo habría preferido acompañar al ‘Hombre Roca’ a un concurso de fisiculturismo en Houston, en vez de estar con su hija Lara.

Al respecto, Sebastián Lizarzaburu se pronunció en una entrevista al programa ‘Mi mamá concina mejor que la tuya’:

“En realidad, no estoy en un concurso de fisicoculturismo, la foto que subí a mis redes es porque me encontré al campeón Chris Bumstead, uno de los más importantes en el fisicoculturismo. He viajado a Houston por temas de trabajo en el mercado financiero y aprovechamos para venir con Andrea y mi hija, para salir un rato de Lima”.

Como se recuerda, Andrea San Martín fue la que solicitó que su hija pase por la cámara Gesell como parte de su demanda contra su expareja Juan Víctor Sánchez, a quien acusa de maltrato psicológico contra la menor.

Sebastián asegura que Andrea sabe cocinar

“Andrea sí sabe cocinar, cocina bien los platos criollos, no puedo probar todos sus platos, porque hago dieta, sin embargo, en la casa dicen que cocina bien”, comentó el popular ‘Hombre Roca’.

De otro lado, recordó que él aprendió a cocinar a los 20 años, “cuando empecé a entrenar y decidí tomarme en serio el fitness”.

“Y como vivía solo, no quería comer cosas feas, así que me tocó aprender a cocinar. Con el tiempo he perfeccionado varias recetas, incluso he subido en mis redes varios videos cocinando y la gente me pide que publique más videos de mis recetas saludables”.

En ‘Mi mamá concina mejor que la tuya’, él hace dupla con Andrea San Martin, y juntos se enfrentan a Julio Andrade y a su esposa Pilar García. El programa se verá este sábado por la señal de América TV.

