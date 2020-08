La denuncia que hizo Sebastián Lizarzaburu contra el futbolista de Sporting Cristal, Ray Sandoval, y Andrea Miranda, tras haber atentado contra su vehículo en estado de ebriedad y en pleno toque de queda, ha causado mucha polémica.

Y es que por su parte, el popular ‘hombre roca’ estuvo enlazado con el programa “América Hoy”, donde contó detalles inéditos de todo lo sucedido esa noche. Asimismo, asegura que tanto la modelo como el jugador son “personas tóxicas”.

“Andrea no es una mala persona, pero lamentablemente pues va un tema de ella personal. Nosotros terminamos porque no era una relación normal, era tóxica, no sana, era enfermizo. Mi opinión personal, y porque varias personas me han escrito por interno contándome cosas de ellos personales, es que al parecer se han juntado dos personas enfermitas de celos, tóxicas los dos... Yo me imagino que en algunas peleas que han tenido me han mencionado o comparado”, manifestó el exchico reality.

“Yo te puede aceptar que un hombre le encuentre a su novia mensaje con sus ex o con otras personas y le entre le escena de celos y por pegársela de machito vaya a buscar al otro pata para sacarle la mugre, pero ni siquiera es mi caso. Ella (Andrea) me buscaba a mi estando con él, si Ray tendría que agarrársela con alguien, que sea con ella, no conmigo”, agregó.

Sebastian Lizarzaburu sobre Andrea Miranda y Ray Sandoval - Ojo

