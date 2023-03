Selena Gómez ha anunciado que se retira nuevamente de las redes sociales debido a la reciente controversia generada por Hailey Bieber y Kylie Jenner en su contra. Sin embargo, no es la primera vez que la intérprete de éxitos como “Lose you to love me” o “Bad Liar” tiene que recurrir a estas medidas para proteger su salud mental. Si tú también te preguntas por qué motivo la cantante tiene que tomar estas acciones, en esta nota te explicamos los motivos.

En los últimos años las apariciones y el perfil de la artista Selena Gómez se ha mantenido discreto, siempre alejada de los escándalos y, por supuesto, respondiendo a algunas críticas con humildad. No es mentira para nadie que la imagen de Selena ha cambiado mucho desde sus inicios, sin embargo, el motivo real escapa a una mala alimentación o simple flojera de la artista. Muy por el contrario, esta apariencia se debería a la ingesta de medicamentos para tratar su enfermedad: el lupus.

En el año 2015, Selena Gómez fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad en la que el sistema inmunológico del usuario ataca los tejidos de su propio cuerpo. Por lo general, esta afección se caracteriza por la rigidez, dolor e hinchazón en las articulaciones. Es por ello que en algunos videos de la artista se puede notar ciertos temblores en sus manos o dificultad para realizar ciertos movimientos.

Asimismo, la cara redonda de Selena Gómez y su notorio incremento de peso se debería a la medicación que debe ingerir para tratar su condición. Esto lo reveló en una transmisión en vivo en donde algunos internautas realizaron comentarios burlándose de su imagen. Ella, con la amabilidad que la representa, aprovechó dicha situación para poder explicarle a quienes la veían que su medicina le produce retención de líquidos y que eso sucedía con mucha frecuencia, ya que, debe tomarla continuamente para proteger su salud.

Por último, Selena también envió una declaración en la que rechaza por completo la crítica a los cuerpos de las personas porque no siempre se sabrá los motivos que han ocasionado que se vea así. En su caso, ella explicó “No soy una modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso. Gracias por apoyarme y comprenderme”. Debido a las constantes críticas, y para proteger su salud mental, la cantante optó en ese momento por alejarse de las redes. Recientemente, Selena Gómez había comenzado a subir contenido nuevamente para compartir detalles de su día a día con los fans que la siguen, pero la última polémica en la que se vio envuelta por la burla hacia sus cejas realizada por Hailey Bieber y Kylie Jenner volvió a alejarla del medio. ¿Cuánto crees que tardará Selena en volver a las redes sociales esta vez?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Kylie Jenner, Selena Gómez y Hailey Bieber: ¿qué desató la pelea entre estas famosas?

‘Cachaza’ explica por qué se llevó todo del ‘depa’ de Cardozo: “Eran mis cosas, lo que yo compré”

Magaly explota contra profesores de su hijo en la universidad: “¡Unos pobres imbéciles! Me odiaban”