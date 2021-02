¡Fuertes declaraciones! Sheyla Rojas declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina sobre las saliditas que habría tenido con el seleccionado Anderson Santamaría en México.

Y es que la modelo desmintió las afirmaciones de Macarena Gastaldo, quien confirmó que el jugador habría ‘botado’ a la rubia de su departamento ubicado en Guadalajara y que incluso le pagó el pasaje para que retorne a Perú.

“Eso de que no ha botado es mentira. Si nos hubiera botado, no estaríamos en este hotel, estaríamos como varadas. Estábamos aburridas en su depa y queríamos nosotras hacer nuestra vida aparte. Lo máximo que hemos hecho es ir a cenar, a hacernos las manos y los pies”, comenzó diciendo la exconductora de ‘Estás en Todas’.

“Nos fuimos a un restaurante y él me escribió: ‘si que cómo es posible, que ya veo que estás haciendo tu vida y encima sales así'... Me hizo un chongo de la vida y yo le dije: ‘yo no te tengo que dar explicaciones de nada porque nosotros no tenemos nada’”, agregó la rubia.

“Llamó a mi mamá, le hizo un chongo de la vida. Me dijo que me estaba dejando influenciar por mi amiga, que era muy manipulable... Lo que él quería era como que se calmen las cosas y yo en 15 días regresaba, y yo le dije: ‘yo no quiero ir a Perú'... Uy no, casi se pone a llorar, estaba con una caraza”, contó Sheyla.

