Sheyla Rojas: hermana de Pedro Moral envía contundentes mensajes a Antonio Pavón (VÍDEO)

Antonio Pavón llegó al programa 'Válgame Dios' para contar por qué Sheyla Rojas no lo deja ver a su hijo. Sin embargo, nadie esperó que la hermana de Pedro Moral enviara contundentes mensajes, en los cuales aseguró que el español mentía.

Los conductores indicaron que la cuñada de Sheyla Rojas se comunicó con la producción para indicar que Antonio Pavón no pasa la mensualidad correspondiente.

"Según la hermana de Pedro Moral, no es verdad lo que está diciendo Antonio, que tú no pagas las mensualidades", le dijo Gigi Mitre. Ante esto, Pavón le respondió fuerte y claro.

Yo tengo todos los vouchers en un folder... Señorita, yo le he pagado religiosamente a mi hijo todos los meses, cuando cobraba 12 mil soles, pagaba 3500 soles y ahora que estoy tratando de recuperar el trabajo estoy pagando 1500 soles mensuales.

Sheyla siempre te deja ver al niño, pero tú sabías que no iba a estar... (es la otra pregunta)

Señorita Ximena sigue mintiendo porque yo, como todas las mañanas, a las 8 de la mañana le escribo, como todos los días, hoy voy a recoger a Antoñito después de su terapia, que es a las 4 de la tarde aproximadamente. Y yo ayer avisé a Sheyla que iba a ir esa tarde a ver a Antoñito.

¿Es verdad que ayer en la noche te llamaron y no contestaste?

Después de haber estado en la puerta de Sheyla, durante dos horas, como no vino, vino la policía. Me llamó Sheyla y le devolví la llamada, y me dijo 'si vienes con cámaras o vienes con al policía, no vas a ver a Antoñito', 'bueno Sheyla mañana iré cuando no haya cámaras, y si otra vez no me dejas ver a Antoñito voy a ir nuevamente con policías'.

Antonio Pavón pidió a la hermana de Pedro Moral que no interviniera porque se iba a ganar grandes problemas, ya que él tiene los vouchers, vídeos, mensajes, todo.

OJO CON ESTO

Hermana de Antonio Pavón a Sheyla Rojas: "Eres una mamá de Instagram"

Antonio Pavón confiesa que pidió ayuda a Pedro Moral para ver a su hijo: "Estoy desesperado"

Le dicen en vivo a Sheyla Rojas que no se casará con Pedro Moral y esta es su reacción (VÍDEOS)

Antonio Pavón: “Mientras operaban a mi hijo en Filadelfia, Sheyla Rojas entrevistaba a Antonio Banderas” (VIDEO)

HAY MÁS...