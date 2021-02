¡PAREN LAS ALARMAS! El programa, Magaly TV: La Firme, anunció en sus redes sociales que Sheyla Rojas contará detalles inéditos de su relación con el futbolista Anderson Santamaría.

La popular “leona loca” cansada de tantas críticas revelará detalles de su relación con el pelotero de la Selección peruana.

“¡Exclusivo! Desde México, Sheyla Rojas habla por primera vez sobre su relación con el futbolista de la selección Anderson”, se lee en la cuenta de Twitter del programa.

“Llamó a mi mamá, me hizo un chongo de la vida, porque me dijo: Tú no tienes palabra, tú me prometiste”, se le escucha decir a Shey, Shey en el avance.

Cabe indicar que la modelo, Macarena Gastaldo, reveló en el programa de “Peluchín” y Gigi que el seleccionado peruano ya no tiene ningún vínculo con Sheyla Rojas.

“Estoy autorizada por el mismo “Santa” que es uno de mis buenos amigos, Santamaría no quiere más lo vinculen a él con ella, no tiene ningún pido de vínculo, nada””, dijo la argentina a las cámaras de Amor y Fuego.

