Tiene la correa ancha. La modelo se mostró sorprendida al ser etiquetada en múltiples historias de Instagram en la que a modo de cábala, la usaban para augurar un 2022 lleno de viajes, lujos y más. Sheyla Rojas en lugar de molestarse, decidió unirse a sus seguidores y compartió sus historias deseándoles suerte.

“Comparto esta Sheyla Rojas de la abundancia para que no me falte pasajes, paseos, plata, shopping y quién me deje coja”, fue la imagen con el mensaje más compartido, e incluso la exrubia lo compartió en sus redes.

La mayoría de historias era de usuarias que deseaban tener viajes y Sheyla agregó a algunas de las historias mensajes de suerte y buenas vibras. Al parecer la cantidad de historias en la que fue etiquetada sería muy grande, ya que la expareja de Antonio Pavón comentó en una historia: “No dejan de etiquetarme en sus historias”.

Sheyla Rojas en el suelo luego de fiesta de Año Nuevo

Aprovechando la acogida, la modelo peruana decidió subir una foto para todos sus seguidores, en la que se la ve tendida en el suelo, saliendo de un lujoso auto y con una botella en la mano.

Enlace con los papás de Yahaira Plasencia