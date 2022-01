Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero Loco’, sorprendió a sus seguidores y a los de Susy Díaz al afirmar que recuperaría el amor de la exvedette, ya que la mamá de Florcita Polo no merece un ‘vagoneta’ en su vida, refiriéndose así al ‘Príncipe de Huarmey’, según declaró a ‘Trome’.

‘Susita’, como el ‘Mero loco’ se refiere a su expareja, tendría las llaves de la casa del ‘cevichero’ y él dejó en claro que puede confiar sin dudar en quien una vez fue su novio inseparable: “A Susy yo la tengo bien chequeada, vas a ver que regresará. No me llamo Mero Loco si no hago que regrese a casa conmigo. Es más puede venir cuando quiera porque tiene las llaves de la casa”.

Podría ser una estrategia de marketing por parte del ‘mero loco’, ya que también reveló que desea que Susy Díaz sea la madrina de los nuevos restaurantes que abrirá en provincia: “Es más vamos a inaugurar un restaurante en Cañete y ella será la madrina. Quiero que sea la madrina de todos los locales que abriremos, vamos a ver si acepta”.

