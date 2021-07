La expresentadora de televisión Sheyla Rojas compartió un reflexivo mensaje sobre el amor propio, en el que aclara cual es su secreto para confiar en sí misma.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de “Estás en todas” señaló cual es el verdadero significado de la confianza. Además, publicó una instantánea suya en la que se muestra celebrando.

“La confianza es no arrepentirse de ser como eres, es amar cada pedacito de ti y que no importe a quien no. Brindemos por eso, chicas”, escribió Sheyla Rojas junto a una fotografía en la que aparece sosteniendo una copa de champagne.

Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en darle más de 20 mil likes y cientos de comentarios a la publicación de la excompetidora de “Esto es guerra”. Mientras algunos celebraron su mensaje, otros elogiaron su figura.

Por otro lado, Sheyla Rojas también aprovechó sus redes sociales para compartir detalles de su última visita al acuario Michin Guadalajara, ubicado en la Zona Centro de Jalisco, México, a través de un video.

“Les comparto un poco de esta maravillosa experiencia en @acuariomichinguadalajara hay muchas lugares que estoy descubriendo y me gustaría compartirlos con ustedes ¿Qué mas les gustaría que les comparta?”, escribió junto al clip.

