Sheyla Rojas está intentando interactuar con sus fieles ‘followers’ a través de Instagram, por lo que pidió a todos sus seguidores que le contaran un secreto que jamás le habían dicho a nadie. Misma doctora Moro , la popular ‘Shey Shey’ dio sus consejos de amor.

“Si tu ex no te busca, algo bien hiciste. Algo mejor viene por ti”, respondió la controversial modelo a una seguidora que le había confesado que aún amaba a su ex.

Sin embargo, sus consejos adquirieron un tono más serio cuando una admiradora le expresó que estaba enamorada de un chico, pero este tenía enamorada.

“Ámate lo suficiente para que dudas de que mereces algo mejor”, señaló la expareja de Antonio Pavón, quien actualmente se encuentra en México.

Sheyla Rojas jura que no es una ‘buchona’

La exconductora de “Estás en todas” lamentó que muchos la llamen ‘buchona’ e insistió en que su pareja no se dedica a ningún negocio turbio.

Si ustedes creen eso de mí, pues qué les puedo hacer, qué les puedo decir. Mi novio no es agricultor, para empezar, y obviamente yo no tengo nada que ver con el tema de buchona y eso, ni modo”, respondió la influencer a través de un live en Instagram.

