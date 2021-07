Shirley Arica se presentará este sábado en la pista de baile de ‘Reinas del Show’ como refuerzo de Jossmery Toledo, quien está sentenciada. Como se recuerda, Jossmery tuvo un altercado en el pasado con la Shirley, cuando se metió en su relación con el futbolista Jean Deza.

“No veo hipócrita a Josmery, me cae bien, ¿por qué no ser amigas? Así que, cuando me invitó para reforzarla en el programa no lo dudé y le dije que sí. Creo que si hubiese sido la Shirley de hace muchos años mi actitud hubiese sido otra, pero hoy por hoy he cambiado mucho, he madurado, ya no soy la chibola de antes”, reveló..

Sin embargo, le metió su ‘chiquita’ a la extombita y dijo que no debería interferir en la relación de Paula Manzanal y Fabio Agostini.

“Creo que no deben pelearse por un hombre, la relación es de Paula y de Fabio, y Jossmery no tiene nada que ver, ella es amiga de Paula y no debe interferir en la relación. Y quien debe respetar a la pareja es Fabio. Por un hombre no hay que pelearnos, unidas todas”, sostuvo.

LE GUSTARÍA ENTRAR A REINAS DEL SHOW

¿Te gustaría ser parte de la próxima temporada del programa de Gisela Valcárcel?, se le preguntó a Arica.

“Si se da la oportunidad sí quisiera participar, es una plataforma muy importante para los artistas, además, tengo una hija, y lo que necesitamos los artistas es seguir trabajando”.

