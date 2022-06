Shirley Arica se encuentra disfrutando una nueva etapa en su vida, en donde viene manteniendo perfil bajo. Y es que como se sabe, la exintegrante del reality “El Poder del amor” fue protagonista de polémicos escándalos que la dejaron muy mal parada.

Sin embargo, hoy Shirley reaparece para decirle adiós a los distintos líos con personajes del medio local y asegura que ya no tiene ganas de salir con ningún futbolista.

“Estoy en otra desde hace algún tiempo, alejada de todo lo malo, concentrada en el amor de mi vida, mi hijita, mi trabajo, mi canal de YouTube. Lo negativo quedó muy atrás”, comenzó diciendo.

Recordemos que la polémica modelo tuvo algunas relaciones públicas con distintos peloteros como Reimond Manco y Jean Deza. Hasta llegó a ser vinculada con el seleccionado Christian Cueva.

“Los futbolistas ya no son mi tipo, ya no me gustan. No ha habido otro (luego de Jean Deza) cada uno me ha dejado una enseñanza, he abierto bien mis ojos y ahora hago mejor las cosas”, agregó para El Popular.

“Ya no estoy detrás de una pareja como antes, soy otra mujer. Hasta hace tres meses estuve saliendo con un chico, pero las cosas no han funcionado. No he tenido suerte en el amor, por eso decidí estar sola”, acotó.

