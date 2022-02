¡Terrible! A Shirley Arica le tocaría enfrentar una complicada situación de comprobarse que tiene algún nexo con la banda criminal “Los Incorregibles”. Y es que de acuerdo al informe que emitió el programa “Amor y Fuego”, la popular modelo tendría que pagar grandes consecuencias, como pasar más de 12 años en prisión por delitos de peculado doloso.

Recordemos que el último domingo, el programa “Domingo al Día” explicó por qué la PNP estaría investigando a la ‘chica realidad’, tras la compra de un lujoso auto de alta gama que la terminó poniendo en el ojo de la tormenta pública.

“Rechazo categóricamente lo expresado en dichos medios, más aún si no he sido notificada por ninguna autoridad policial, fiscal ni judicial en la mencionada investigación, ni mucho menos comprendida en esta. Aclaro que mi persona no conoce a las personas mencionadas en la mencionada investigación”, dijo la modelo en su comunicado oficial.

Por otra parte, Shirley Arica también decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para advertir a sus seguidores de ponerle verdadera importancia a temas que aquejan a nuestro país, no a sus asuntos personales.

“Gracias a Dios tengo salud para poder trabajar (...) Hay varias noticias que me están involucrando en cosas feas. Creo que es importante que nos centremos en noticias realmente importantes, que nosotros como jóvenes estemos informados de todo lo que está pasando. Yo creo que hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo y tiempo al tiempo, ni modo”, dijo en sus historias.

