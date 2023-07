Sound of freedom (Sonido de Libertad en español), la película de Eduardo Verástegui y que es protagonizada por Jim Caviezel- el mismo actor que hizo el papel de Jesucristo en la cinta de Mel Gibson, “La Pasión de Cristo”- ha dado de que hablar desde su estreno el pasado martes 4 de julio de 2023, por la fuerte temática que aborda: la lucha de un agente contra el tráfico ilegal de niños en Latinoamérica.

El día de su estreno, ‘Sound of freedom’ recaudó 14 millones de dólares, dejando atrás a producciones de grandes estudios. Hasta el momento, la obra del director mexicano Alejandro Gómez Monteverde ya superó los 50 millones de dólares.

¿De qué trata ‘Sound of freedom’?

La cinta está basada en la historia real de Tim Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se dedica a luchar contra la explotación sexual infantil, una problemática que le ha servido para arrebatar el número uno de la taquilla a ‘Indiana Jones 5′.

¿Por qué ‘Sound of freedom’ no estará en Netflix y Disney?

De acuerdo a Eduardo Verástegui, la película fue rechazada por los principales servicios de streaming como Netflix, Disney, Amazon y Lionsgate. Incluso, denunció que ha recibido amenazas de muerte tras el lanzamiento.

“La película ya estaba terminada hace tres años, toque puertas a Disney, Netflix, Amazon, Lionsgate; y nadie me hizo caso” , dijo Verástegui en la premiere de la premiere de la película.

“Le enseño la película a los nuevos directivos de Disney y me dijeron: ‘Esta película no es para Disney’. Teníamos un contrato de proyectos que ya no se iban a llevar a cabo, después de un año de estar negociando, pude recuperar los derechos. Me llevé la mejor película de mi vida, pero para ellos era una más. ‘Esto no es para nosotros’, dijeron” , relató el también actor.

¿Cuándo se estrena ‘Sound of freedom’ en Perú y Latinoamérica?

“Sound of Freedom” (Sonido de la libertad) se estrenó en Estados Unidos el pasado 4 de julio y llegará a México en agosto de este año. Si bien aún no se sabe si llegará a Perú, el productor mexicano Eduardo Verástegui reveló que tiene planes para estrenarla en toda Latinoamérica.

Aquí puedes ver el tráiler de ‘Sound of Freedom’

