Stefano Salvini, expareja de Johanna San Miguel , sigue causando polémica por su extraño semblantes en varias transmisiones EN VIVO que ha venido realizando en su cuenta de Instagram.

Y es que luego de confesar que se enamoró “como un loco” de la conductora de ‘Esto Es Guerra’ viene anunciando sus gustos por las mujeres mayores de 40 años de edad.

“Mañana salgo en Magaly, ¿tú crees?, ojalá, a mí me encanta Magaly. Quiero verme ahí (...) hola, Magaly, sí salimos en TV, vamos puño, hagamos fuerza para salir en Magaly. Si me invita Magaly, me la chapo EN VIVO” , dijo en conversación con sus seguidores.

Luego comentó que, si bien no votaría por Keiko Fujimori en una nueva elección, sí está interesado en ella como mujer: ”sí le voy a Keiko”.

La forma de expresarse y el look irreconocible que tiene el actor de 30 años de edad llamó la atención de los usuarios, quienes comentaron que estaba consumiendo alguna sustancia prohibida.

Sin embargo, el actor aclaró que está sufriendo de depresión tras una ruptura amorosa.

“Estoy mal, estoy deprimido, tú crees que haría esto si no estuviese deprimido. Estoy en una depresión, estoy arruinando mi carrera, estoy deprimido hace meses porque me terminaron, no lo superé la ruptura y caí en un hueco, luego me di cuenta que cometí muchos errores. Eso me hundió, más la pandemia, no poder salir... Vamos, Maga, hazme mier** *”, sostuvo.





