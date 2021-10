La exvedette Susy Díaz reapareció en el programa “Magaly TV La firme” este martes 5 de octubre. Durante la entrevista, admitió que ya no le “interesa” Walter Obregón.

“A mí no me interesa lo que él haga, ya hemos hablado allá en Cancún y le he dicho que no hay confianza, ya me pasó con el Mero Loco que cada vez que tú lo ampayabas, por eso me casé con Andy V, sin conocerlo bien, que a la semana que lo acepté me casé, a veces una mujer despechada no sabe lo que hace”, explicó la excongresista.

Según Susy Díaz, durante el viaje que realizaron a Cancún conversó con el ‘príncipe de Huarmey’, a quien le confesó que ya no le tiene confianza.

“Yo le dije no hay confianza, ya me pasó, cuando uno perdona una vez te lo vuelven a hacer [...] por eso mismo yo me fui a Cancún acompañada porque no quería que me digas que era una chica embajadora, de Tulum, que iba a conseguir caseritos, clientes, ah no, entonces dije mejor me voy con mi lonchera”, manifestó.

En ese sentido, Susy Díaz admitió que Walter Obregón es su “peor es nada”: “Bueno, ya, sabes qué, llevé una sonsera, mi peor es nada, qué vamos a hacer, ¡a nada! ¡a nada!”.

