Susy Díaz estuvo en “América Hoy” donde fue consultada sobre su viaje a Cancún con su expareja Walter Obregón.

La exvedette llamó la atención con sus declaraciones al decir que no le importa si Obregón la engaña porque no mantienen una relación y que seguirá abriéndole la puerta de su casa porque es una persona que le suma por el solo hecho de que le ayuda cuando lo necesita.

La declaraciones de Susy Díaz llamó la atención de Edson Dávila, más conocido como Giselo, quien quiso darle una recomendación. “Buenos días Susy, ¿un perrito Susy no sería mejor que te acompañe?”, le preguntó.

La propia Susy Díaz terminó choteándolo en vivo. “No hay perro fiel, mi Chiky se ha ido a dormir al segundo piso, hay una chica que limpia con un perrito negro y se ha ido ahí”, respondió.

Susy Díaz dice que tiene el corazón roto

Ella entristeció a las conductoras de “América Hoy” al decir: “Mi corazón tiene un hueco grandazo, solo estoy esperando que llegue alguien y que lo tape. Mi corazón está roto”.

Susy Díaz descartó que regrese con Walter Obregón, pues ya no existe confianza entre ambos. Agregó que no le afectaría si lo ve con otro chica, pues ahora que no están, él puede hacer lo que quiere.

TE PUEDE INTERESAR