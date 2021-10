¡No se calló nada! Susy Díaz rompió su silencio y arremetió contra Magaly Medina, quien la viene criticando fuertemente por haberse ido de viaje con Walter Obregón tras los rumores sobre presuntas infidelidades.

“Me han buscado para que me siente, no Magaly, sino un promotor. Yo le he dicho que para que me ataquen, me tiene que pagar muy buenos miles de dólares. Si me van a atacar, que los canales me paguen bien”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la exvedette mencionó que no le tiene miedo a la popular ‘Urraca’ por sus múltiples críticas, y hasta le recordó cuando “le trabajaba gratis” en sus inicios en la televisión.

“Yo solo tengo miedo a Dios. Yo hasta gratis le he hecho sus realitys cuando comenzó su programa, incluso se han ido a grabarnos a Walter a Huarmey, no he cobrado ni un sol de mi tiempo, les he trabajado gratis. Ahora, si me están atacando sin fundamentos”, agregó.

“¿Qué hecho yo? ¿He robado? ¿He matado? ¿Ser feliz es malo? Tanta envidia hay que no quieren que sea feliz, entonces voy a guardar en cuatro paredes el nuevo marido que yo tenga. Yo pienso que la gente que se mete es porque es infeliz, esa persona que ataca no es feliz, no tiene vida”, finalizó diciendo a El Popular.

