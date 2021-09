Mientras Susy Díaz disfruta de Cancún con Walter Obregón tras retomar su relación, él volvería haber sido vinculado con otras dos chicas.

“Magaly TV La Firme” conversó con su expareja, Iris Castillo, quien lo echó. “No creo porque Walter está hace más de un mes con una chica en Huarmey. Sí un mes está viviendo por acá, por mi casa y así como haciendo para que yo lo mire. Quería sacarme celos”.

Según la expareja del empresario, la secretaria del mismo le habría contado que solo ha viajado con Susy Díaz por agradecimiento, más no por amor. “La misma secretaria dice que Walter le comenta: que si no vuelvo con ella, solo de viaje nomás porque lo que ha hecho por mí, de agradecimiento nomás”.

Pero además no habría sido vinculado con una sola señorita, sino también con otra mujer. “Su secretaria me ha dicho: no Iris, con quien está trampeando es con una crespita de acá, del Internet, de la vuelta de la tienda”, contó Iris para “Magaly TV La Firme”.

