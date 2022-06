Susy Díaz sorprendió a propios y extraños al confesar que Néstor Villanueva le habría hecho un escándalo a su hija Flor Polo a inicios de este año. Y es que el cantante aseguró que su exesposa no lo quería dejar ver a sus hijos.

En ese sentido y al tratar de ayudarlo con el tema, la excongresista se dio cuenta que en realidad el cumbiambero tenía otras intenciones de por medio que involucraban netamente a la relación con su hija.

Todo se dio en la última edición de “América Hoy”, cuando le preguntaron a Susy sobre la reciente publicación que hizo Florcita sobre los padres ausentes.

“Mira, te cuento que una vez cuando Florcita estaba viviendo en mi casa en febrero de este año, todavía no se mudaba. Néstor me hizo un escándalo que Flor no quería que vea a sus hijos y era totalmente mentira. Yo le dije que ya esta bien, que Flor iba a venir con el bebé menor de 5 años. Vino y total que no se lo quiso llevar, solo quería ver a Flor”, expresó.

Susy Díaz no comprende hasta el momento el compartimento que ha estado tomando su exyerno, pues a pesar de ser 10 años mayor que Flor, demuestra mucha inmadurez.

“La verdad no entiendo a Néstor y el tiene 10 años mayor que Flor y no ha madurado. Yo le he dicho a Florcita que ya presente la demanda por conducta deshonrosa”, finalizó diciendo la excongresista.

